Richiedenti asilo nel centro per disabili, opportunità o disagio?

L’estate è già cominciata ma nei comuni di Pineto e di Roseto in provincia di Teramo, in Abruzzo, soffiano venti di bufera. A scatenare la tempesta è stato un progetto concertato dalle rispettive amministrazioni in collaborazione con l’Associazione Dimensione Volontario che gestisce due centri diurni frequentati da persone con disabilità cognitiva, e con il titolare del residence Felicioni che ospita richiedenti asilo.

Il progetto, che non prevede alcun costo da parte dei Comuni, non è ancora stato avviato ma ha già suscitato la polemica tra le famiglie degli utenti dei centri diurni. Il pomo della discordia riguarda l’affiancamento di due migranti ospiti del residence agli operatori dei centri nell’assistenza agli utenti con disabilità durante lo svolgimento dei laboratori di creta, pittura e ortodidattica. Le due persone sono state selezionate sulla base delle loro competenze specifiche in quegli ambiti e, se il progetto venisse avviato, presterebbero il loro servizio gratuitamente.

Le famiglie sono state informate dall’associazione dell’intenzione di avviare il progetto tramite comunicazione cartacea e successivamente, in un incontro, è stata loro illustrata la proposta nel dettaglio. I responsabili della onlus dichiarano di aver provveduto a incontrare e ascoltare i genitori degli utenti e di aver ricevuto un parere contrario alla proposta solo da quattro famiglie. Le famiglie, di contro, hanno dichiarato alla stampa di non essere state minimamente coinvolte nella fase di ideazione della proposta che, affermano, è stata loro imposta dalle amministrazioni comunali.

I genitori dichiarano di essere molto preoccupati per la decisione di affidare i loro figli a persone sconosciute, che parlano un’altra lingua e di cui non conoscono l’identità. Il colore della pelle o la provenienza geografica non c’entrano, assicurano. Ciò che maggiormente li allarma è la mancanza di competenze professionali legate all’assistenza a persone con disabilità. Per questo motivo temono che le operatrici professionali impiegate nei centri diurni, già sotto organico, siano costrette a sottrarre tempo e attenzione agli utenti per indirizzarle ai richiedenti asilo.

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA O RISCHIO DI DISAGIO?

Al di là di quello che sarà l’esito finale, la vicenda mi sembra offrire diversi spunti di riflessione. Affiancare dei richiedenti asilo nell’offrire assistenza a persone con disabilità cognitiva può diventare una bella opportunità di crescita per tutti i soggetti coinvolti nella proposta, così come causare malcontento e disagi. Dipende da come il progetto viene gestito e come viene condiviso con quanti, a vario titolo e ruolo, vi partecipano. Credo che prendere posizione in casi come quello descritto sopra implichi il rischio di scivolare in ideologie inutili.

Da un lato, infatti, il pericolo è di appiattire i discorsi intorno a luoghi comuni, più o meno imbellettati dal politically correct, sul “diverso” e sulla supposta “pericolosità” di avvicinarlo a persone ritenute fragili e incapaci di difendersi. All’opposto contrapporre una retorica astratta sull’utilità dell’inclusione e dell’incontro con l’altro a ogni costo, non considerando le ripercussioni che determinate dinamiche relazionali e gestionali potrebbero avere su tutte le parti coinvolte, può creare qualche difficoltà nel processo di condivisione e approvazione del progetto da parte di tutti. L’inclusione non si improvvisa, è un processo che va costruito insieme.

Le paure e le perplessità delle famiglie, per esempio, non sono totalmente prive di fondamento: è vero che in alcune culture la disabilità viene considerata frutto del malocchio o comunque connotata negativamente e ciò ha ricadute anche sul modo in cui la gente cosiddetta “normale” si rapporta con le persone disabili. L’elemento culturale non è detto che influisca sfavorevolmente nella relazione ma è opportuno tenerlo in considerazione nel momento in cui si valuta l’opportunità di inserire nel progetto risorse di nazionalità differenti da quella europea. Avere consapevolezza dei possibili (e non certi) elementi critici consente anche di individuare in anticipo le corrette strategie di gestione degli stessi, nel caso in cui si verificassero.

Osservando la situazione da lontano e con sguardo terzo, in questo momento la scena sembra essere occupata da due fronti contrapposti, il primo costituito dalle amministrazioni comunali e dalla onlus e il secondo da quelle famiglie che si oppongono al progetto, ciascuno impegnato nella difesa delle proprie posizioni e determinato a perseguire il suo obiettivo personale.

OCCORRE GENERARE UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA

Forse potrebbe essere utile spostare il focus dell’attenzione. Decidere se iniziare o meno il progetto non mi sembra il punto giusto da cui partire perché qualsiasi decisione in merito, posta così la questione, genererebbe malcontento in qualcuno. L’obiettivo che le amministrazioni comunali dovrebbero perseguire è, secondo me, generare una responsabilità condivisa da tutte le parti – operatori e dirigenti dei centri diurni, famiglie, utenti (nella misura in cui questo sia possibile), richiedenti asilo e operatori che li supportano, nonché loro stesse in quanto istituzioni locali - nella gestione di questo progetto.

Se si è generata una situazione di conflitto, anche se originata dal malcontento di poche famiglie, significa che qualcosa nel processo di costruzione dell’obiettivo comune e/o delle modalità poste in essere per raggiungerlo non è stato condiviso da tutti. Condividere una progettualità non si esaurisce nel comunicare un’informazione, significa assicurarsi che tutti gli attori coinvolti partecipino a un percorso comune offrendo il loro contributo, in relazione al proprio ruolo e alle proprie risorse.

Forse potrebbe essere utile fare qualche passo indietro e recuperare dei passaggi che evidentemente non sono stati vissuti e recepiti da tutti allo stesso modo. Gli assessori potrebbero riconvocare le famiglie per raccogliere le esigenze non ancora soddisfatte e le criticità che ancora permangono e valutare l’utilità di eventuali altri incontri di confronto in cui coinvolgere, insieme coi genitori, anche l’Associazione Dimensione Volontariato e il titolare de Residence Felicioni per individuare insieme come gestire efficacemente le problematiche segnalate.

Una proposta da valutare potrebbe essere condividere i criteri di selezione dei richiedenti asilo che parteciperanno al progetto anche con le famiglie. Oppure in riferimento all’esigenza espressa da alcuni genitori che i propri figli siano affiancati da personale esperto, si potrebbe pensare di attivare corsi di formazione per i due richiedenti asilo che forniscano loro le competenze di base per poter interagire più efficacemente con gli utenti dei centri diurni.

Il processo che genera una reale condivisione dell’obiettivo e delle modalità di gestione di un progetto è un percorso lungo e complicato che necessita di una buona dose di competenza nel saper restare fedele al perseguimento dell’interesse comune. Credo però sia l’unica strada percorribile se si vogliono ottenere dei risultati che soddisfino tutti.