Il magistrato ucciso Vittorio Occorsio nel ricordo del nipote

La mia famiglia ha quasi sempre vissuto, in questi 42 anni, la giornata del 10 luglio in una dimensione privata, nel silenzio del lutto e del ricordo. D’altronde, mio nonno ha sempre svolto il suo lavoro con discrezione, e anche quando veniva trascinato nel clamore della ribalta dalle indagini importanti e scottanti che stava conducendo, lui si ritraeva perché non cercava di essere un protagonista né tantomeno di sentirsi un eroe, ma rivendicava semplicemente di stare svolgendo con onestà e professionalità il suo ufficio di pubblico ministero.

Nonna Lilia, persona straordinaria, di una forza d’animo senza pari, ci ha cresciuto insegnandoci che il miglior modo per onorare la memoria di nonno Vittorio è con la nostra condotta quotidiana, non con le cerimonie e con la retorica che esse in una certa misura comportano. Questa è la lezione forse più importante che questa storia familiare mi ha lasciato: il valore dell’uomo si misura nella discrezione e nella professionalità con cui svolge l’attività quotidiana, nell’etica del lavoro, nella vita familiare, nei comportamenti privati e pubblici, soprattutto quando ci si trova a svolgere un incarico delicato.

Questa è sempre stata l’impostazione della nostra famiglia. Impostazione cui ha sempre fatto da contraltare una sentita vicinanza della magistratura e delle istituzioni, oltreché di amici e conoscenti. Via via che il tempo passa, però, si va assottigliando il numero delle persone che conservano il ricordo di quegli anni, della sua persona e dell’importanza storica delle sue indagini.

Il ricordo è ancora vivo fino a tutta la generazione nata negli Anni 60. Alcuni erano solo bambini all’epoca, ma il fatto sconvolse talmente la popolazione, soprattutto a Roma, che tramite le famiglie ne hanno avuto contezza, e ciò vale anche per i nati negli anni immediatamente successivi. Erano anni diversi, in cui il clima generale impediva di dimenticare quelle vicende, che erano tutti i giorni agli onori delle cronache. Per chi è nato dopo, la memoria diretta viene meno, e subentra l’interesse personale per la storia recente del Paese, che però non essendo studiata a scuola è lasciata essenzialmente alla buona volontà del singolo e di qualche associazione che, meritevolmente, si occupa di queste cose.

Per esempio, tra i miei coetanei (ho 30 anni), è abbastanza difficile che qualcuno conosca la vita e le opere di mio nonno. Ora, parliamoci chiaro: si può vivere benissimo, essere persone di altissimo valore, avere un meritato successo, anche senza conoscere questa storia. Ma perché dobbiamo lasciar andare un pezzo di memoria del nostro Paese? In un’epoca in cui è ritornato con forza il concetto di “nazione”, di vicinanza con i territori, di identità, risorge il bisogno di costruire saldamente il senso profondo della cittadinanza, dell’appartenenza a una comunità di valori e di solidarietà. Abbiamo un patrimonio fatto di ricordi di persone che si sono sacrificate, da cui trasudano esempi positivi che possono guidare le giovani generazioni nella formazione della propria cultura, della propria personalità.

È un bene comune che, diversamente da tutti i beni, che di regola con il loro uso si consumano, si accresce grazie al suo utilizzo, amplificandosi l’utilità che da esso si può ricavare. Fin quando era viva la memoria diretta degli Anni di piombo, e fino a quando dunque ci si poteva anche permettere di non “istituzionalizzare” la conoscenza di quella storia, era diverso: ci pensava la cronaca di tutti i giorni a rendere vivo nell’immaginario di tutti cosa significasse pagare con la vita l’adesione al semplice ideale di svolgere onestamente il proprio lavoro. L’esempio era accanto alle persone, i telegiornali parlavano di questo ogni giorno, la comunicazione anche quella politica non poteva non tenerne conto.

Oggi tutto è più diradato, i testimoni diretti sono sempre meno, e la storia non sembra interessante. L’attenzione pubblica è focalizzata sul futuro, coinvolti come siamo dall’imperante ossessione tecnologica. È sempre più raro parlare del passato, quasi guardare indietro non fosse funzionale a creare la saldezza interiore di cui tutti abbiamo e avremo sempre più bisogno. È proprio in un momento come questo che diviene necessario invece approfondire le nostre origini, creare la nostra cultura, sulla base anche delle storie delle persone che, con lucida consapevolezza, sapevano di star svolgendo un’attività con una tale onestà ma allo stesso tempo in un tale isolamento che avrebbe facilmente potuto portarle alla morte, come era indicato nelle minacce pubbliche che ogni giorno si ripetevano.

Anche qui è opportuno un chiarimento: le cerimonie si fanno, si son sempre fatte, e continueranno a ripetersi. Ma esse non sono sufficienti a comprendere appieno l’importanza storica delle figure commemorate. È indispensabile un lavoro di approfondimento: una vera rivoluzione culturale, che muova dalle commemorazioni ma vada ben oltre, innanzi tutto introducendo nei programmi scolastici lo studio degli Anni 70, che oggi è pericolosamente lasciato a iniziative singole talora purtroppo collegate agli stessi terroristi. Bisognerebbe anche istituire del master universitari perché questo approfondimento richiede competenze specifiche. L’aiuto delle tecnologie attuali potrebbe anche fornire nuovo stimolo per chiarie i tanti punti oscuri delle vicende di quegli anni.

Può sembrare retorica affermare che per costruire il futuro bisogna avere in mente da dove veniamo, ma qui la retorica non c’entra nulla. Approfondire le storie come quella di mio nonno è un compito serio e interessante, pieno di sfaccettature affascinanti e ancora non completamente chiarite, circa la formazione della Repubblica italiana. E non credo che non sia un tema appealing anche per le nuove generazioni, che cercano invece di conoscere. Credo piuttosto che vi sia su questo una forte responsabilità politica, che prende le mosse dalla mancata preparazione della classe dirigente. Se questa non si è formata con la conoscenza della storia italiana, e delle azioni di chi in essa ha ricoperto un ruolo cruciale, e forse diciamo anche di più con il mito di qualche ‘eroe’, sia esso Falcone, Borsellino, Moro, Occorsio, Mattarella (tutte persone che non si ritenevano affatto eroi, ma erano consapevoli del loro destino), come può impegnarsi nel creare lo stesso fascino, lo stesso benefico esempio, per gli altri?

Il compito, in questa fase di trasformazione politica e sociale, deve allora essere assunto da altri. Dalla scuola e dall’università. Dalle associazioni. E anche, purtroppo, dai familiari delle vittime, che al prezzo di rinnovare il dolore ogni anno, percepiscono la responsabilità di portare avanti il ricordo. In tal senso, è apparso di grande valore simbolico l’impegno che il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, ha assunto pubblicamente nel corso della cerimonia di martedì 10 luglio, quando ha promesso che avrebbe avviato le pratiche per l’intitolazione di una via o di una piazza dal valore altamente simbolico al giudice Vittorio Occorsio. So che a breve verrà presentata in Assemblea capitolina una mozione per l’intitolazione, che dovrebbe essere già stata sottoscritta dal Partito democratico e dalla Lista Marchini, speriamo che venga sottoscritta da tutti i gruppi perché non è una partita di una parte politica contro un’altra, ma una vittoria della città. Quegli stessi muri di Roma su cui scrivevano che mio nonno era servo del Potere, un “boia”, porteranno invece l’effige della vittoria dello Stato democratico su ogni estremismo.

Vittorio Occorsio