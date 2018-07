Una violenta ondata di maltempo è pronta ad abbattersi sull'Italia nelle prossime ore. I primi danni si sono registrati nel Mantovano, dove una tromba d'aria ha colpito nelle prime ore del mattino un'ampia zona orientale al confine con la provincia di Verona. Alberi e tegole sradicati, blackout e allagamenti di cantine si sono verificati a Castel d'Ario, Roverbella e Castelbelforte, causando gravi danni. Non sono stati segnalati feriti. Vigili del fuoco e squadre dell'Enel sono ancora al lavoro. La tromba d'aria ha colpito anche zone dell'Alto mantovano e in particolare Medole, anche qui causando danni al momento ancora difficili da quantificare.

FORTI TEMPORALI IN TOSCANA

Forti temporali anche con scariche di fulmini sono arrivati già nel pomeriggio del 15 giugno anche nel Mugello, in Toscana. Molte le piante divelte e finite a terra, che hanno causato anche lo stop a tre treni sulla linea Fs Faentina. E forti raffiche di vento hanno colpito la provincia di Arezzo, in Casentino e Valtiberina. Anche qui numerose le piante cadute, mentre i vigili del fuoco lavoravano senza sosta per liberare strade e sentieri. Ci sono stati anche black-out elettrici nella zona di Badia Prataglia a causa del forte vento che ha tirato giù le piante che si sono abbattute sulle linee elettriche.

ROVESCI IN ARRIVO AL NORD E TEMPERATURE IN BRUSCO CALO

Nelle prossime ore una forte perturbazione in arrivo dall'Atlantico spazzerà via l'anticiclone africano, portando temporali e piogge intense su molte regioni. Già dal primo pomeriggio temporali con grandine e locali nubifragi si formeranno sul Piemonte per dirigersi verso Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, in serata su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria e Lazio. Particolare attenzione alle grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Padova, Venezia, ma anche Modena, Cremona, Verona e Genova e in serata e notte anche Roma. La Protezione civile ha diramato una allerta gialla per Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale.