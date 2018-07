Autorizzato lo sbarco dei 450 migranti a Pozzallo

Anche Spagna e Portogallo, dopo Francia, Germania e Malta hanno dato la loro disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti salvati da un pattugliatore di Frontex e da una nave della Guardia di finanza al largo dell'isola di Linosa. Nella tarda serata del 15 luglio il governo italiano ha quindi autorizzato il loro sbarco a Pozzallo, in provincia di Ragusa, in attesa della ricollocazione. Lo sbarco è avvenuto il 16 luglio. Prefettura e Questura sono al lavoro per le operazioni di trasferimento, ma Repubblica Ceca e Ungheria attaccano.