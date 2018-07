Perché la Gioconda si trova in Francia

Non tutti, però, sanno come mai la Gioconda si trovi in Francia. Quello che da molti viene definito il più famoso ritratto del mondo è stato realizzato da un artista italiano, Leonardo da Vinci, eppure per poterlo ammirare dal vivo bisogna andare a Parigi. Il motivo è molto più semplice di quello che si possa immaginare: fu lo stesso Leonardo a portarlo con sé quando si trasferì in Francia, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita alle dipendenze di Francesco I. E fu proprio il re di Francia ad acquistare il celeberrimo dipinto, pagando la notevole cifra di 4 mila ducati d'oro per inserirlo tra le opere delle collezioni reali.

IL FURTO DI VINCENZO PERUGGIA

Francesco I non fu l'unico sovrano francese a rimanere affascinato dalla Gioconda: Luigi XIV volle portarla a Versailles, mentre Napoleone pretese di averla nella sua stanza da letto. Si può dire che per il resto del tempo l'opera di Leonardo rimase sempre al Louvre ad eccezione dei periodi del conflitto Franco-Prussiano, delle Guerre Mondiali e del triennio tra il 1911 e il 1913. In quegli anni, infatti, la Gioconda fece il suo ritorno in Italia "grazie" a Vincenzo Peruggia, ex dipendete del museo del Louvre che, convinto che l'opera di Leonardo appartenesse al nostro Paese, la rubò. Nel 1913 provò anche a venderla, ma venne arrestato: prima di essere restituito alla Francia, la Gioconda fu la protagonista di un'esposizione itinerante che, partendo dagli Uffizi di Firenze, passò per Palazzo Farnese e la Galleria Borghese.