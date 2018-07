Cambiano le rotte dei migranti: in Spagna più sbarchi che in Italia

I trafficanti di esseri umani fanno rotta verso Ovest, perché le partenze dalla Libia verso l'Italia sono ora più controllate: i migranti sbarcano in numero maggiore in Spagna rispetto al nostro Paese, che registra un crollo dell'87% di arrivi. I dati sono certificati da Frontex e Oim, anche se il tratto più letale resta quello del Mediterraneo centrale: oltre 1.100 i morti rispetto ai 1.443 complessivi quest'anno. L'Organizzazione Internazionale delle migrazioni, come di consueto, mette nero su bianco le cifre della migrazione verso l'Europa. E per la prima volta segnala un'inversione di tendenza, in linea con la stretta italiana sugli arrivi. Così nei primi sette mesi del 2018 poco più di 18 mila profughi sono sbarcati nelle coste spagnole, rispetto ai 17.800 partiti dalla Libia per l'Italia. Frontex rileva in modo ancora più chiaro che c'è una drastica riduzione degli arrivi in Italia, l'87% in meno a giugno in un anno, 3 mila profughi in totale, mentre in Spagna si registra un'impennata del 166%, che equivale a 6.400 arrivi. In Italia, la svolta è arrivata con il piano Minniti, che dal luglio all'agosto 2017 ha fatto crollare le partenze dalla Libia grazie ad accordi con governo e milizie locali.

DIMEZZATI GLI ARRIVI DI MIGRANTI IN EUROPA

Di questo quadro mutato soffre soprattutto l'Andalusia, dove i sindacati di polizia hanno denunciato la mancanza di mezzi e di coordinamento per far fronte agli arrivi, 700 soltanto nell'ultimo fine settimana, ed il sovraffollamento dei centri minorili nelle città costiere. I numeri complessivi degli sbarchi, comunque, si confermano in netto calo rispetto a quelli degli anni scorsi. Nel 2018, ad esempio, sono giunti in Europa quasi 51 mila profughi via mare, ossia circa la metà rispetto all'anno precedente. E si è quasi dimezzato il numero degli annegamenti. Questo si deve anche al maggiore impegno delle autorità libiche nel pattugliamento in mare e nel filtro alle migliaia di migranti in arrivo dall'Africa centrale. Con il sostegno economico dell'Ue, e l'Italia in prima fila, anche in termini di fornitura di mezzi e assistenza alla guardia costiera.