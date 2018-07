Cosa hanno comprato gli italiani all'Amazon Prime Day

Ma quali tivù al plasma, macchine fotografiche e robottini aspirapolvere. Gli italiani in questo Amazon Prime Day hanno comprato soprattutto pasticche per lavastoviglie e Fire tivù stick. Sono questi i due prodotti best seller della maratona di shopping online appena terminata. E che ha segnato un successo che ha superato per vendite, fanno sapere dall'azienda, il Cyber Monday, il Black Friday e il precedente Prime Day. I bestseller di tutto il mondo sono stati i dispositivi Echo, cioè gli assistenti virtuali da salotto, e più in genere i dispositivi per la casa intelligente. .



Secondo i dati della società, i clienti Prime hanno acquistato più di 5 milioni di articoli in ciascuna delle seguenti categorie: giocattoli, prodotti di bellezza, pc e accessori per computer, prodotti di abbigliamento e cucina. Le piccole e medie imprese che vendono sulla piattaforma invece hanno registrato vendite per più di 1 miliardo di dollari nel corso di questo Prime Day.