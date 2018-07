Benzina e accise: il percorso della legge in parlamento

In campagna elettorale uno dei cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini è stata la Flat Tax e in generale il taglio delle tasse. Tra queste uno degli obiettivi del Carroccio erano state le accise sui carburanti. «Io non dico leviamo tutto, ma abbiamo una accisa ancora per il finanziamento della Guerra in Etiopia, che credo sia finita da un bel pezzo», aveva detto in un'intervista. Il 18 luglio però il governo ha rischiato di perdere l'occasione di cancellarle.

GOVERNO ASSENTE DURANTE I LAVORI IN COMMISSIONE

Il senatore del Pd Mauro Maria Marino, vicepresidente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama, ha scritto su twitter che il governo non si è presentato. «In commissione Bilancio sul decreto legge sulla fatturazione elettronica la 'maggioranza che non c'è' impedisce di togliere una parte di accise su benzina, come aveva promesso Matteo Salvini. Si vota e la maggioranza non finisce sotto perché manca Leu, che dovrebbe fare opposizione a loro e non a noi...».

Alla fine i voti sono stati trovati, come ha spiegato il senatore Antonio Misiani, capogruppo Pd in commissione: «In commissione Bilancio sul dl fatturazione elettronica la maggioranza si è salvata per il rotto della cuffia, grazie al voto favorevole del presidente. Un voto, quello del presidente, del tutto inusuale ma essenziale per evitare una clamorosa bocciatura del parere in commissione. Peccato per l'assenza di Leu, altrimenti saremmo riusciti comunque a mandare sotto Lega e M5S. Ci rifaremo: se il buon giorno si vede dal mattino, in commissione bilancio ne vedremo delle belle», ha concluso.

LEGGE APPROVATA IN EXTREMIS

L'Aula del Senato con 159 sì, 51 no e 68 astenuti ha dato il via libero al disegno di legge di conversione del decreto che proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Ora il provvedimento passa alla Camera.