Per Bonafede i detenuti condannati vanno rimpatriati

Il ministro della Giustizia Alfonzo Bonafede vuole accellerare «l'entrata in vigore degli accordi bilaterali volti a consentire il trasferimento dei detenuti condannati stranieri nei Paesi di origine, anche senza il consenso del detenuto stesso». Motiva la sua decisione spiegando che al 17 luglio il numero dei detenuti stranieri è quasi il 34% del totale (19.860 su 58.745).

LA DENUNCIA DELLA DIREZIONE ANTIMAFIA

La Direzione investigativa antimafia nel suo rapporto semestrale ha lanciato un allarme: «ilfavoreggiamento dell'immigrazione clandestina è oggi uno dei principali e più remunerativi business criminali». I reati «satelliti» citati come più rappresentativi di questa tendenza sono la tratta di persone da avviare alla prostituzione e al lavoro nero (e quindi il caporalato), la contraffazione, i reati contro il patrimonio e i furti di rame.

Per la Dia su questo tema lo scenario criminale nazionale che si va configurando è «segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera, assumendo connotazioni particolari a seconda dell'area geografica in cui tali sinergie vengono a realizzarsi». E spiega: «Nelle regioni del sud Italia i gruppi stranieri agiscono, tendenzialmente, con l'assenso delle organizzazioni mafiose autoctone mentre, nelle restanti regioni, tendono a ritagliarsi spazi di autonomia operativa, che sfociano anche in forme di collaborazione su piani quasi paritetici».

IL FAVOREGGIAMENTO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Ma mette in guardia lo studio della Dia, «accanto al narcotraffico ed alla contraffazione su scala mondiale, gestiti da ramificate holding malavitose transnazionali, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con tutta la sua scia di reati 'satellite', per le proporzioni raggiunte, e grazie ad uno scacchiere geo-politico in continua evoluzione, è oggi uno dei principali e più remunerativi business criminali, che troppe volte si coniuga tragicamente con la morte in mare di migranti, anche di tenera età».

Sarebbero coinvolti «maghrebini, soprattutto libici e marocchini, nel trasporto di migranti dalle coste nordafricane verso le coste siciliane». Sulla definizione dei trafficanti di uomini, pesano però, diversi dubbi. Innanzitutto le testimonianze di chi si occupa di sbarchi sottolineano spesso che gli scafisti, che arrivano in Italia, sono spesso giovani costretti a quel lavoro perché non hanno sufficientemente denaro per pagarsi il viaggio e quindi sarebbero essi stessi vittime di tratta.