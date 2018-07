Al largo della Tunisia una nave con 40 migranti non può attraccare

Secondo quanto riportato, un barcone con a bordo 40 migranti sarebbe partito dalla Libia intorno all'11 luglio. Dopo 5 giorni di navigazione senza viveri né acqua, il suo motore sarebbe andato in avaria e la nave sarebbe andata alla deriva in prossimità della piattaforma per l'estrazione del gas. Secondo il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), un'associazione tunisina che aiuta i migranti, «la Tunisia si rifiuta di accogliere questi migranti perché non vuole diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei». Dalla Sarost 5 fanno sapere che oltre al porto di Zarzis, avrebbe inutilmente chiesto di attraccare sia all'Italia che a Malta.

In attesa che all'imbarcazione venga assegnata una destinazione, l'equipaggio fa sapere che a bordo hanno un uomo ferito e una donna incinta di sei mesi, Le scorte di cibo e acqua sono sufficienti per 48 ore. Solo martedì 17 luglio l'Ong Open Arms aveva denunciato la Guardia Costiera libica per aver lasciato morire annegati una donna e suo figlio.