Chiuso lo spazio aereo del Belgio per un problema tecnico

È stato chiuso per qualche ora lo spazio aereo del Belgio per un problema tecnico di Belgocontrol, l'ente che gestisce il traffico aereo, problema risolto nel tardo pomeriggio del 19 luglio. Decolli e atterraggi, interrotti verso le 16, sono quindi ripresi regolarmente. L'incoveniente, che riguardava il caricamento dei dati dei voli, non ha evitato disagi ai passeggeri per ritardi o devizazioni di rotta.