La Cei coi migranti: «Non possiamo volgere lo sguardo altrove»

La Cei ha pubblicato una nota sulla dedicata alla questione dell'accoglienza ai migranti: «Rispetto a quanto accade non intendiamo né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto».

«QUEGLI OCCHI SBARRATI NON CI DEVONO ASSUEFARE»

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana è intervenuta così sulla delicata questione dei migranti, alla luce anche dei naufragi a largo della Libia: «Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all'abisso che ha inghiottito altre vite umane sono solo l'ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è dato di assuefarci. Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. È la storia sofferta di uomini e donne e bambini che - mentre impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere - ci chiede di osare la solidarietà, la giustizia e la pace», si legge nel documento.

«COME PASTORI NON INTENDIAMO VOLGERE LO SGUARDO ALTROVE»

«Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi», hanno sottolineato i vescovi. «Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre comunità cristiane, coinvolgendoci in un'accoglienza diffusa e capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a quanti - accanto e insieme a noi - con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio, costruttori di una cultura inclusiva, capace di proteggere, promuovere e integrare. Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità e dall'imbarbarimento passa dall'impegno a custodire la vita», conclude la nota.

FICO: «SALVATAGGI IN MARE SEMPRE E COMUNQUE».

Sulla delicata questione del salvataggio della Open arms è tornato anche il presidente della Camera, Roberto Fico che è intervenuto durante la cerimonia del ventaglio: «Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre. E insistere con l'Europa, ribadendo che l'Italia è un Paese dell'Europa, altrimenti l'Europa così non ha senso».