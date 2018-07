«La trattativa Stato-mafia accelerò la morte di Borsellino»

L'invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci ha indotto Cosa nostra ad accelerare i tempi dell'eliminazione di Paolo Borsellino. Ne sono convinti i giudici della Corte d'Assise di Palermo, che nel giorno del 26esimo anniversario della strage di via D'Amelio hanno depositato le motivazioni della sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia (leggi anche: Paolo Borsellino e le verità negate).

UN SEGNALE DI DEBOLEZZA PROVENIENTE DALLE ISTITUZIONI

«Non c'è dubbio», si legge nelle motivazioni, che l'invito al dialogo portato avanti dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino «costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente aver determinato l'effetto dell'accelerazione dell'omicidio di Borsellino». La mafia, in questo modo, avrebbe approfittato del «segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni», con l'obiettivo di ottenere nel tempo «maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi». La Corte ha così smontato la tesi difensiva degli imputati, che attribuivano l'accelerazione dell'omicidio Borsellino all'indagine sugli appalti infiltrati dalla mafia che il magistrato stava effettuando e alla possibilità che venisse nominato procuratore nazionale Antimafia (leggi anche: Stato-mafia: condannati Mori, Dell'Utri e Ciancimino).

DELL'UTRI E I PROPOSITI CRIMINOSI DI COSA NOSTRA

Un altro passaggio delle motivazioni è dedicato alla figura di Marcello Dell'Utri. Il quale, «con l'apertura alle esigenze dell'associazione mafiosa Cosa nostra nella sua funzione di intermediario dell'imprenditore Silvio Berlusconi», nel frattempo «sceso in campo in vista delle Politiche del 1994», avrebbe rafforzato «il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992» (leggi anche: Pena differita per Marcello Dell'Utri).

PER I GIUDICI BERLUSCONI SAPEVA , MA NON CI SONO PROVE

Per quanto riguarda invece Silvio Berlusconi stesso, i giudici hanno scritto che «se pure non vi è prova diretta dell'inoltro della minaccia mafiosa da Dell'Utri a Berlusconi, perché solo loro sanno i contenuti dei loro colloqui, ci sono ragioni logico-fattuali che inducono a non dubitare che Dell'Utri abbia riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l'associazione mafiosa Cosa nostra mediati da Vittorio Mangano». Mangano, mafioso pluriomicida, è morto nel 2000. Era soprannominato «lo stalliere di Arcore» per l'attività svolta nella villa brianzola del Cav. Borsellino lo definì una delle «teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel Nord Italia».