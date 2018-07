Paolo Borsellino e le verità negate

Fiammetta chiede cosa ci sia ancora negli archivi del vecchio Sisde, ma lo sa anche lei che certe orecchie restano sorde. Anche i governi cambiano, ma certe cose rimangono sepolte. Cossiga teorizzava fosse meglio così. Certi segreti, a farli esplodere, dilaniano l'intera democrazia. Sta di fatto che di Capaci, di via D'Amelio parecchio si è saputo ma tutto, siamo realisti, non si arriverà mai a sapere, almeno in questa vita.



C'è il pentito Scarantino che racconta, ritratta, riammette, lo imboccano, gli credono: c'è bisogno di una verità ufficiale, non importa quanto plausibile, l'importante è che arrivi, che su quella si possa salire per guardare oltre, per far scorrere i rubinetti del tempo e dell'oblio. Non c'è strage in Italia per la quale non si domandi ancora oggi verità, fossero passati anche 50 anni. Perfino sul tradimento del bandito Giuliano a opera del compare Gaspare Pisciotta restano foschie dal 1950, e voi volete luce da una storia di 26 anni fa?



I figli, comprensibilmente, non si accontentano, insistono nelle loro questioni e anche questo è messo in conto, anche questo domani sbiadirà. Resta il ricordo dei due giudici, così diversi, così uniti nella loro lotta alla morte contro Cosa Nostra: «Finirà solo quando lei mi ucciderà», disse Falcone. Lei, come una presenza viva, organica, la gorgone Medusa che pietrifica, che annienta ma che non è immortale neanche lei: «Anche la mafia finirà, come ogni cosa di questo mondo».

Davvero, giudice Falcone? Ma la Medusa rinasce dalle sue ceneri velenose come la Fenice maligna, spietata. Tutti possono passare, governi, commissioni, parate, domande ma lei no, lei non dimentica. Non lei. Lei si trasforma, sta nel cuore degli uomini e nei loro occhi prima ancora che nelle cose, nei traffici, nella modernità che cambia la sua pelle. Ci sarà pure una ragione se questa mafia che fa schifo è diventata un marchio di fabbrica, un brand, se i tedeschi quando vogliono offenderci la disegnano stereotipata, coppola, baffetti e lupara, su un piatto di spaghetti.