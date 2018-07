I bambini maleducati e la cialtronaggine dei loro genitori

La scena dev'essere stata degna di Frank Capra. Siamo in esterno giorno, lo sfondo è quello della sontuosa piazza del Popolo di Fermo, nell'aria assolata c'è una carognetta che martirizza una tata: urla, strepita, s'impunta, si fa tirare, tira calci; riempie dei suoi strilli l'indolenza delle ombre e dei fruscii metafisici d'una veduta di Guttuso. Ed è qui che, un bel momento, compare un personaggio e pronuncia una frase, quasi letteraria, all'indirizzo della tata stravolta: «Ci pensa lei o ci penso io?». Quella lo guarda sbigottita e allora lui parte con uno schiaffo che ammutolisce di botto la peste. È andata così e a Fermo ancora se ne parla. Ovviamente i genitori del piccino, debitamente informati, non l'hanno presa bene e hanno annunciato denuncia per violenze.

SE IL POLITICAMENTE CORRETTO È L'UNICA RELIGIONE RIMASTA

Su questi bambini in armi che prendono in ostaggio litorali, ristoranti, cinema, alberghi, scrisse pagine memorabili Luca Goldoni: però una trentina d'anni fa, nel frattempo la faccenda è andata peggiorando a livelli insani ed è ormai incontrollabile, con dibattito incorporato: di chi la colpa? Della società? Di noi tutti? Della pubblicità? Di qualche capro espiatorio prêt-à-porter? Terroristi in erba, vandali a scuola, balordi nell'età della ragione: l'evoluzione, si fa per dire, è chiara, dimostrata, irreversibile ma bisogna farsene una ragione, perché il politicamente corretto, che è l'unica vera religione rimasta, inorridisce anche solo alla più pallida idea di una correzione: «Non volevano, stavano scherzando, lasciateli in pace, sono i nostri figli» è la giaculatoria che va bene per tutto (e per tutti: chiunque è figlio di qualcuno, anche se, certe volte, è meglio non specificare di chi): dalle molestie semplici alle sevizie più articolate fino alla strage, tentata o consumata. Giusto, non sia mai che un ceffone al momento opportuno insegni la virtù del limite e lasci sospettare che, al mondo, ci sono altri 7 miliardi e 200 milioni di umani ai quali non vanno ragionevolmente rotte le scatole: eh, no, questi debbono sfogarsi, sono giovani risorse, poi in caso li mandiamo a far barchette di carta da don Mazzi in attesa della solita provvidenziale diretta con Barbara d'Urso: dicci cosa provavi dando fuoco ai compagni. Ma la sberla no, è antiquata, reazionaria. A meno che non piova sul capo di poveri insegnanti alle prese con capre spaziali e da queste, e dai degni parenti, pestate, intimidite, insultate, accoltellate. Allora sì, allora bisogna capire, contestualizzare, porci tutti delle domande. No: pòrci e basta. Anche per questa strada si allevano i Fabrizio Corona, se non peggio.

«SIAMO ALLO STATO ETICO ALLA ROVESCIA»

Ma restiamo alla cronaca. Scena numero due, questa sul lungomare. Classica famiglia italica, padre madre due figli piccoli. La madre, ciabattando, si riscuote dal torpore e sillaba stancamente al più grande: «Non-rompere-le-scatole». Pronta la risposta del fanciullo: «E tu non rompere il c...!», dopodiché parte con una testa al basso ventre (della genitrice). È tutto, a voi la linea. «Che vuoi farci, sono bambini». Proprio per questo andrebbero presi in tempo, si chiama: educazione. Invece siamo allo Stato etico alla rovescia, al «fai agli altri quello che non vorresti ti fosse fatto, così puoi farlo anche tu», alla tolleranza che in realtà è reciproca sopportazione dei rispettivi abusi: amico, ci sarà pure il calo delle nascite, ma non è che hai fatto tutto 'sto gran prodigio a riprodurti e in ogni caso la responsabilità è tua, non debbo scontarla io.

OSTAGGI DELLA CIALTRONAGGINE

Terza ed ultima scena, questa volta durante un concertino jazz all'aperto: ti siedi al tavolo, consumi sperando di gustarti la musica in santa pace ma al tavolo vicino due mocciosi si producono in una danza di guerra Sioux, travolgono i tuoi piatti, sgomitano, corrono, terremotano tutto. Guardi i genitori e ti riguardano non si capisce bene se con occhio bovino, «tipico della persona ottusa», come diceva De Sica di Sordi vigile urbano, oppure sfottenti, arroganti, prova a dirmi qualcosa, che la buttiamo in cagnara. Hanno ragione loro, guai a protestare, sono bambini, debbono crescere: se capita, anche sulla tua birretta. E, siccome qui hanno tutti ragione, non resta che restare in ostaggio di queste avanguardie della mala educación e della prepotenza che farebbero saltare i nervi pure a Gesù Cristo (altro che «lasciate che i pargoli vengano a me»: tienteli pure, però vediamo quanto resisti perché questi non sono mica più quelli della Galilea dei tuoi tempi). Siamo in estate, e in estate la cialtronaggine sociale cresce in misura esponenziale. Ma almeno ci sia consentito rendere il giusto tributo a chi un pomeriggio per una volta, con un solo manrovescio, ci ha vendicato, riscattato, reso dignità civile (e all'inferno il politicamente corretto).