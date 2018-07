Accoltella passeggeri su un bus in Germania: 14 feriti

Almeno 14 feriti, di cui due in gravi condizioni: è questo il primo bilancio dell'aggressione con un coltello a bordo di un autobus a Lubecca, nel Nord-est della Germania. A riportare la notizia è stata la Bild, spiegando che il bus era diretto alla località marittima di Travermuende. L'assalitore è stato catturato dalla polizia. Avrebbe agito con in mano un coltello da cucina, secondo quanto riferito da un testimone oculare al Luebecker Nachrichten. Un'altra persona che si trovava sul posto ha raccontato che l'attentatore ha tirato fuori un coltello dallo zaino e ha iniziato ad attaccare le persone, il guidatore avrebbe fermato il bus e sarebbe stato anche lui aggredito, dopo aver fatto in tempo ad aprire le porte in modo che le persone potessero uscire.