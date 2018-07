Sergio Marchionne è in gravi condizioni

«Questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto», ha comunicato in un messaggio ai dipendenti Elkann, «è con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ore e non gli permetteranno di rientrare in Fca».

L'ULTIMA APPARIZIONE IL 26 GIUGNO

L'ultima sua uscita pubblica è datata 26 giugno 2018 a Roma durante la cerimonia di consegna all’Arma dei carabinieri «in comodato d’uso» di una Wrangler, Jeep storica attrezzata per essere utilizzata sulla sabbia. In quell'occasione ai presenti il manager è apparso molto affaticato nei movimenti e nell'eloquio. Dopo questo evento - in cui Marchionne ha fatto discutere per aver apertamente appoggiato la politica dei dazi di Donald Trump sulle auto - non ci sono state più sue notizie. Un portavoce di Fca, interpellato da L43 in esclusiva in merito, aveva dichiarato che Marchionne si era operato alla spalla destra ed era in fase di recupero.