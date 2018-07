Cosa sappiamo sulla scomparsa di Iuschra nel Bresciano

Più di cento ore di ricerche non hanno permesso di risolvere il caso. E a distanza di giorni dalla scomparsa di Iuschra Gazi, la 12enne autistica svanita nel nulla durante una gita a Serle, in provincia di Brescia, l'ottimismo sta lasciando spazio allo sconforto. Nonostante le dichiarazionI dei soccorritori che ripetono: «Stiamo cercando una persona viva». La sensazione è che con il passare delle ore il quadro stia diventando drammatico.

L'ULTIMO AVVISTAMENTO IL 19 LUGLIO

Il padre della giovane, sempre presente a Serle davanti al bosco dove la figlia pare essere stata inghiottita, continua a sperare. «Può farcela», ripete. Lo ha detto anche dopo aver parlato nel pomeriggio con l'uomo che per l'ultima volta ha visto la ragazzina lo scorso 19 luglio all'ora di pranzo, poco dopo che si allontanasse dal gruppo di compagni, minorenni e anche loro disabili, e di operatori della Fobap, Fondazione bresciana assistenza psicodisabili.

QUASI 300 UOMINI IMPEGNATI SUL CAMPO

Sul campo sono impegnati quasi 300 uomini suddivisi in 31 squadre, rispetto alle 20 impiegate fin dai primi giorni. «Abbiamo ispezionato 190 ettari di bosco, cento cavità carsiche asciutte e cinque laghetti e di Iuschra non c'è traccia», ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia Agatino Carollo, mostrando due cartine con le zone dell'Altopiano di Cariadeghe, più di 700 ettari complessivi, che è stato ispezionato praticamente in ogni angolo. «Ispezione a pettine, quasi palmo a palmo», hanno spiegato i soccorritori con segni su braccia e gambe per la presenza dei rovi nelle tante gole di un territorio carsico.

DRONI CON TELECAMERE E SENSORI TERMICI IMPIEGATI NELLA NOTTE

«Per quanto riguarda questa ampia zona controllata non abbiamo elementi per poter dire che è morta ma nemmeno che è passata. Andiamo avanti», è stato aggiunto. Probabilmente saranno rivisti i numeri delle risorse, diminuito il personale e ridotta l'area da perlustrare. Nel frattempo nella notte i droni, con telecamere e sensori termici, sono pronti a sorvolare l'area di Serle.