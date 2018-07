I commenti dei politici su Sergio Marchionne

DI MAIO RASSICURA SUL FUTURO DELL'AUTO IN ITALIA

Commentando poi il cambio al vertice di Fca, che ha scelto Mike Manley per la carica di amministratore delegato, Di Maio ha voluto rassicurare sul futuro del settore automotive in Italia: «Dobbiamo essere preoccupati, ma al tempo stesso voglio sincerare tutti che l'Italia è un Paese che investirà nell'automotive e soprattutto nell'automotive elettrico». Quello sull'auto elettrica, in particolare, «è un dibattito che anche Fca ha sdoganato e ci saranno grandi opportunità, sia per il trasporto pubblico sia per quello privato».