Grecia, cosa sappiamo degli incendi ad Atene

Atene brucia. Due grandi boschi alle porte della capitale greca sono andati a fuoco nella notte tra il 23 e il 24 luglio, provocando oltre 60 morti e più di 150 feriti. Migliaia di persone sono in fuga e i vigili del fuoco non riescono a domare gli incendi. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza e chiesto aiuto all'Unione europea. Mentre l'ambasciatore italiano in Grecia, Efisio Luigi Marras, ha detto che «non possiamo escludere nulla» sull'eventuale coinvolgimento di nostri connazionali. Quanto alla causa dei roghi ha aggiunto: «Sarebbe orribile se fosse quello che alcuni sospettano, ma per ora non ci sono certezze».

L'INCENDIO PIÙ GRAVE NEL RESORT DI MATI

L'incendio che ha prodotto le conseguenze più gravi è partito da una zona boschiva nei pressi di Penteli, circa 40 chilometri a Nord-Est di Atene. La maggior parte delle vittime è stata ritrovata in casa o in automobile in un resort balneare poco distante, nella cittadina costiera di Mati. Qui, secondo la Croce Rossa, 26 corpi giacevano nel cortile di una villa. Dimitris Tzanakopoulos, portavoce del governo greco, ha spiegato che tra le vittime ci sono anche dei bambini e che molti dei feriti sono in gravi condizioni. La Guardia costiera è intervenuta per evacuare i turisti rimasti intrappolati sulla spiaggia, ma si teme che alcuni si siano tuffati in mare e siano morti annegati. «Ho visto cadaveri, auto bruciate, mi sento fortunata ad essere viva. Mati non esiste più», ha raccontato una sopravvissuta alla tivù greca Skai. Le immagini della cittadina, secondo la tivù greca, «ricordano lo scenario macabro di Pompei». I soccorritori hanno trovato i corpi carbonizzati di due donne, morte abbracciate ai loro bimbi. Ora le fiamme, sospinte dal vento, si stanno spostando verso la città di Rafina, il secondo porto più importante di Atene.