La lettera di Lupo Rattazzi a Marchionne

Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli, ha affidato a Facebook una lettera dedicata all'amico Sergio Marchionne. «Caro Mago (questo è il soprannome che ti affibbiai subito, quando capii che eri di un altro pianeta e tu ne ridevi)», comincia il messaggio, «ti chiedo di fare quest’ultima magia e di non lasciarci. Senza la tua intelligenza fuori dal comune, il mondo sarebbe un'altra cosa. Senza la tua carica umana e la tua simpatia, tutto si colorerebbe di grigio». «La tua salute», continua l'imprenditore, «è stata una mia costante preoccupazione da quando capii che eri uno che non si risparmiava, come tutti i grandi condottieri. Ho provato a regalarti un libro che ti inducesse a smettere di fumare e degli integratori alimentari che ti facessero bene. Non è servito a niente. Eri troppo intento a “fare la differenza”. E a voglia se l’hai fatta: hai inventato la più clamorosa operazione finanziaria mai fatta da un Gruppo italiano in America e hai così salvato decine e decine di migliaia di posti di lavoro al di qua e al di là dell’Atlantico» (leggi anche: quale eredità lascia in Fca Sergio Marchionne).