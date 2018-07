Scioperi: sindacati contro Ryanair

Filt, Cgil e Uilt denunciano la condotta «palesemente antisindacale, illecita e illegittima» di Rynair in una lettera indirizzata alla stessa azienda, al Ministero del lavoro, al Garante degli scioperi e ad Enac. Scrivono che Ryanair sta facendo una «massiccia operazione di pesante modifica dei turni di una quantità inusualmente elevata di piloti e assistenti di volo ai quali vengono cancellati, con poche ore di preavviso, giorni di riposo regolarmente assegnati sul turno sostituiti con impieghi di riserva aggiuntiva anche in aeroporto» in coincidenza con lo sciopero del 25 luglio. La protesta si inserisce nel quadro di agitazione che coinvolgerà il personale della compagnia irlandese anche in Belgio, Portogallo e Spagna. Il 23 luglio scorso anche il sindacato belga Cne aveva annunciato che l'azienda intendeva sostituire i lavoratori in sciopero.

RYANAIR: CALO UTILE NETTO -22%

Nel secondo trimestre 2018 è crollato anche l'utile netto dell'azienda che registra un meno 22%, scendendo a 309,2 milioni. Due i fattori che hanno contribuito al drastico calo dei profitti: da un lato il rimbalzo dei prezzi del petrolio, che ha causato alla compagnia aerea un rincaro di 118 milioni di euro, che dovrebbero raggiungere i 430 milioni nell'anno. Contemporaneamente la società ha sborsato più soldi per il suo personale, con aumenti salariali per i suoi piloti per alleviare le tensioni sociali scoppiate durante l'estate del 2017. Quello stesso anno la società ha deciso di riconoscere per la prima volta nella sua storia i sindacati dei piloti e del personale di bordo. La compagnia aerea ha firmato diversi accordi di riconoscimento negli ultimi mesi, ma i negoziati rimangono difficili in alcuni paesi. Ryanair si aspetta ulteriori scioperi quest'estate.