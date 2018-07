Cos'è il sarcoma, la malattia che ha colpito Marchionne

È stato un sarcoma alla spalla il motivo del ricovero di Sergio Marchionne nella clinica di Zurigo. L'ex ad di Fca è stato ricoverato il 28 giugno per un controllo al tumore maligno di cui era a conoscenza. Il sarcoma è una neoplasia maligna dei tessuti molli e del sistema osteoarticolare, spiega l'enciclopedia medica della Treccani. È altamente infiltrante e produce metastasi per via ematica. Questo tipo di neoplasia può insorgere dalle cellule del tessuto connettivo, del tessuto muscolare, dei tessuti della parete vascolare e dalle cellule di Schwann. Prende pertanto il nome dai diversi tessuti di origine (per es., liposarcoma, leiomiosarcoma, angiosarcoma, ecc.).

L'ETÀ MEDIA DI INSORGENZA DEI SARCOMI NEGLI ADULTI A 50 ANNI

I sarcomi costituiscono un gruppo composito di neoplasie a insorgenza ubiquitaria e a presentazione variabile. Sono neoplasie rare, con una incidenza complessiva intorno a 2/100.000 per anno, quindi condividono le difficoltà nella ricerca clinica e nell’assistenza proprie di tutti i tumori rari. L’età media di insorgenza dei sarcomi delle parti molli negli adulti è intorno ai 50 anni, con una certa variabilità da un istotipo all’altro. Metà dei sarcomi si forma a livello degli arti superiori o inferiori, gli altri possono interessare il tronco, la testa, il collo, gli organi interni o il retroperitoneo, ovvero la parte posteriore della cavità addominale, ricca di tessuto adiposo e connettivo, spiega il sito dell'Airc.

CONDIZIONI DI MARCHIONNE STAZIONARIE

Le condizioni di Marchionne sono stazionarie: il manager è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono irreversibili. «Profondamente addolorato» il presidente di Fca John Elkann che ha definito il manager «un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile». Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha telefonato a Elkann per esprimergli il suo dolore per le condizioni di Marchionne, e gli ha chiesto di trasmettere la sua vicinanza alla famiglia. Accanto all'ex ad di Fca in ospedale i suoi figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler, e Manuela Battezzato, la sua compagna quarantasettenne, con la quale vive da 12 anni.