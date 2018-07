Le frasi celebri di Sergio Marchionne

«NOI ITALIANI SIAMO DA SEMPRE IL PAESE DEI GATTOPARDI»

«L'Italia è un Paese con una delle più grandi ma inespresse potenzialità che io conosca, è un Paese che non si vuole bene. Sulle prime quattro o cinque pagine dei giornali si legge solo di litigi e di discussioni che non hanno impatto sull'Italia e sul futuro dei giovani. Se non smettiamo di portare avanti questi dibattiti, non faremo molta strada», metteva in guardia nel dicembre 2007.



«Noi italiani siamo da sempre il Paese dei Gattopardi. A parole vogliamo che tutto cambi, ma solo perché tutto rimanga com'è», tuonava a Cernobbio nel 2014.



L'industria dell'auto è «a metà strada dal paradiso e solo un miglio fuori dall'inferno», avvertiva citando una canzone di Bruce Springsteen nell'ottobre 2011.



«Ho paura che la luce nel tunnel sia quella di un treno. La luce in fondo al tunnel si vedrà quando i problemi dell'Ue verranno risolti in maniera collettiva per singoli Paesi», affermava nel settembre 2012.





«Marchionne lascerà un copione o istruzioni? Non ci sono copioni. Fca è un insieme di culture e di manager nati dalle avversità», chiudeva così la presentazione dell'ultimo piano industriale nel giugno 2018. Le sue ultime parole in pubblico.