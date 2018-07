Come la stampa straniera ha raccontato la morte di Marchionne

Bloomberg gli dedica il ricordo del giornalista Tommaso Ebhard: «Ero così ossessionato da Marchionne che per i miei 40 anni i mie amici mi fecero una torta con sopra la sua immagine». Ebhard, oltre a divertenti aneddoti personali (l'ex manager scrisse un biglietto a ua figlia per scusarsi di averle tenuto impegnato il padre), racconta della prima intervista che gli fece nel 2011. «Queste son cose che capitano una volta nella vita», gli disse Sergio. «Sono uno che per natura risolve i problemi, quindi devo risolvere questa situazione».