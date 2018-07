Come scoprire se Ryanair ha cancellato il tuo volo

La compagnia aerea Ryanair ha cancellato 600 voli in programma tra il 25 e il 26 luglio. Uno stop di due giorni, al via in Italia (solo mercoledì 25), Belgio, Spagna e Portogallo. La protesta, che promette di causare pesanti disagi al traffico europeo, si inserisce nel quadro di agitazione che coinvolge il personale della compagnia con sede a Swords, in Irlanda.

PER I SINDACATI, RYANAIR VUOLE MODIFICARE I TURNI DEL PERSONALE

Secondo le accuse dei sindacati italiani Filt-Cgil e Uiltrasporti, la compagnia low cost intende modificare i turni del personale navigante, togliendo giorni di riposo e sostituendoli con impieghi di riserva aggiuntiva anche in aeroporto. Una condotta definita «palesemente anti-sindacale oltre che illecita ed illegittima», sottolineano i sindacati, che chiedono all'azienda di sospenderla «immediatamente», e alle istituzioni di verificarne la correttezza. Una denuncia che arriva subito dopo quella del sindacato belga Cne, che ha svelato l'intenzione della compagnia di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero.

UN LINK PER SAPERE SE IL VOLO È STATO CANCELLATO O HA SUBITO MODIFICHE

Per scoprire se un volo è stato cancellato o comunque ha subito modifiche, è possibile consultare questo link sul sito ufficiale di Ryanair: le uniche informazioni da inserire sono l'aeroporto di partenza, quello di arrivo e la data del viaggio. In alternativa, è sufficiente il numero del volo, sempre accompagnato dal giorno in cui è in programma.