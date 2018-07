La polemica tra Famiglia Cristiana e Salvini sui migranti

IL RIFERIMENTO ALLA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO

Famiglia Cristiana, in edicola dal 26 luglio, pubblica un'inchiesta sulla condizione dei migranti in Italia con testimonianze e storie di inserimento, oltre a due editoriali. Il primo è firmato dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente della Caritas italiana, secondo il quale non accogliere gli stranieri «chiudendo loro soprattutto il cuore significa non riconoscere Dio presente in loro, e perciò rifiutarlo». Il secondo editoriale è firmato da don Antonio Mazzi: «Noi di Exodus abbiamo aperto in Calabria cinque strutture per accogliere i minori. Insegniamo la lingua italiana, li aiutiamo a recuperare quel poco di scuola che hanno fatto nei loro Paesi ma, soprattutto, ascoltiamo i loro dolori e le loro paure, curiamo la loro salute e tentiamo, con fatica, di far capire che in Italia ci sono anche persone che li amano e che fanno di tutto perché nel loro mondo e nel nostro torni un po' di pace. Vi devo dire che, tornando dalla Calabria, sentendo sull'aereo i discorsi che facevano alcuni viaggiatori, la tristezza ha distrutto quel po' di speranza che loro, gli invasori, mi avevano elargito». Famiglia Cristiana, in sostanza, ribadisce e fa sue le parole pronunciate dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti: «Non è una questione ideologica o di schieramento politico, si tratta di riaffermare il pensiero della Chiesa, che è quello della parabola del Buon Samaritano».