Sergio Marchionne è morto

È morto a Zurigo l'ex amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne, ricoverato dallo scorso 27 giugno per un sarcoma alla spalla. Il manager, per 14 anni a capo di Fiat-Chrysler (leggi i 14 anni in Fiat e Fca), aveva compiuto 66 anni lo scorso 17 giugno (leggi anche: il negoziatore dal pugno di ferro). Il gruppo, in un comunicato diffuso sabato 21 luglio, aveva confermato che le sue condizioni di salute erano gravissime. Marchionne, nel pieno dell’intervento a cui era stato sottoposto, sarebbe stato colpito da embolia cerebrale, precipitando in coma. E a nulla sono valsi i disperati interventi dell’équipe medica per tentare rianimarlo. I danni cerebrali hanno reso la situazione irreversibile: da quel momento il manager era stato tenuto in vita artificialmente dalle macchine.

L'ANNUNCIO PUBBLICO DI JOHN ELKANN

Ad annunciare pubblicamente la morte di Marchionne è stato John Elkann, presidente della holding della famiglia Agnelli Exor. «È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato», sono state le parole pronunciate da Elkann nel commentare la morte dell'ex ad. «Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler». Tutti e tre si trovavano al capezzale di Marchionne nell'ospedale di Zurigo. «Rinnovo l'invito», ha aggiunto Elkann, «a rispettare la privacy della famiglia di Sergio».