Le previsioni del traffico nei weekend di agosto

Traffico da "bollino nero" su strade e autostrade italiane le mattine del 4 e 11 agosto, quando è previsto l'esodo estivo. Il fine settimana del 28 luglio sarà invece da "bollino rosso" come tutti i week end di agosto e a ferragosto. Traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Questo prevede il calendario messo a punto da Viabilità Italia, nell'ambito del Piano dei servizi per l'esodo estivo 2018, presentato al Viminale.

GLI STRANIERI IN ITALIA SPENDONO 16 MILIARDI D'ESTATE

Gli stranieri "salvano" l'estate turistica italiana che quest'anno deve fare i conti con la ripartenza di mete che "erano fuori gioco" (Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia) e il maltempo. È di 16 miliardi infatti la spesa degli stranieri in Italia, ben 7 miliardi in più di quella degli italiani all'estero. Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell'economia. Boom anche negli aeroporti: oltre 38 milioni i passeggeri internazionali (2 in più dell'estate 2017). Lo rilevano Confturismo Confcommercio e Istituto Piepoli. Il budget medio degli italiani per la vacanza estiva sarà di 847 euro pro capite e il mese dove si spenderà di più è agosto con una spesa media pari a 910 euro. In generale,rispetto all'estate 2017 sono il 13% in più gli intervistati che dichiarano che spenderanno, per le loro vacanze, un importo maggiore di quello speso l'anno precedente.