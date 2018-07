Verdini indagato per finanziamento illecito ai partiti

L'ex senatore di Ala - Alleanza Liberalpopolare-Autonomie - Denis Verdini è indagato dalla Procura di Messina per finanziamento illecito ai partiti. I pm gli hanno notificato un avviso di garanzia e l'invito a comparire. Il 3 luglio scorso, l'ex forzista era stato condannato a 6 anni e 10 mesi al processo d'appello a Firenze per il crack della Banca Credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente.

L'INCHIESTA CHE HA PORTATO ALL'ARRESTO MINEO

Il nome di Verdini compare nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex giudice del Consiglio di giustizia amministrativa gasiciliano Giuseppe Mineo, arrestato per corruzione in atti giudiziari. Mineo si sarebbe interessato perché le imprese Open Land srl e Am Group srl, controllate dai costruttori Frontino, fossero favorite nei ricorsi che avevano intentato contro il Comune e la Sovrintendenza di Siracusa. Il giudice sarebbe dovuto intervenire perché venisse sovrastimato il risarcimento del danno che Comune e Sovrintendenza dovevano alle due società. Sia la vicenda Open Land sia quella della Am Group sono emerse nell'inchiesta della procura di Messina che, a febbraio, aveva portato in carcere, tra gli altri, l'ex pm di Siracusa Giancarlo Longo e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, entrambi legati ai Frontino.