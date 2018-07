Salvini querela Saviano, le cose da sapere

Roberto Saviano è indagato dalla procura di Roma per diffamazione dopo la denuncia presentata il 19 luglio contro di lui dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega ha confermato che non intende ritirare la querela nei confronti dello scrittore: «Ma ci mancherebbe altro, mi sembra il minimo che sia indagato. Un conto è la critica, un altro darmi del mafioso. Spero ci sia un giudice che rapidamente riconosca che qualcuno ha sbagliato. Poi a me non interessano i soldi, se me ne venisse in tasca una lira la devolverei in beneficenza. Ma è giusto che qualcuno si prenda la responsabilità di quello che dice» (leggi anche: Carrarini e la partita tra Maroni e Salvini in Lombardia).

L'EPITETO DI «MINISTRO DELLA MALAVITA»

Nella sua denuncia Salvini fa riferimento a una serie di affermazioni di Saviano ritenute «lesive della sua reputazione e del ministero dell'Interno stesso». Nell'atto depositato in Questura a Roma, si citano alcuni giudizi espressi dallo scrittore con video e post su Facebook. In particolare quando, il 21 giugno, Saviano ha apostrofato Salvini con l'epiteto di «ministro della malavita», ricostruendo le circostanze della sue elezione in Calabria.