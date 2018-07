L'incendio all'Hermitage Hotel Club & Spa di Silvi

Trecento persone sono state evacuate dall'hotel Hermitage di Silvi Marina dove la mattina del 26 luglio, intorno alle sei, è divampato un incendio nei seminterrati. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi e di Comandi di Teramo e Pescara. L'incendio è stato messo sotto controllo dopo il completamento dello spegnimento delle fiamme presenti in un deposito, in cui sono staccati vari materiali combustibili. La struttura ricettiva si sviluppa su 12 piani, con 140 camere. È uno dei più frequentati nella costa dai turisti nel periodo estivo. Nella zona, oltre ad altre importanti strutture alberghiere, ci sono anche abitazioni private.

LA DIREZIONE DELL'HERMITAGE HOTEL DI SILVI: «OSPITI MAI IN PERICOLO»

Come riportato dal sito abr24, la segreteria della Protezione civile Silvi si è attivata per capire cosa stesse accadendo e se fosse necessario un intervento. L'allarme comunque è cessato: alle ore 8 l'incendio era sotto controllo e si stava provvedendo a completare lo spegnimento delle fiamme ancora presenti in un deposito, in cui sono staccati vari materiali combustibili. Adesso ci sono le operazioni di bonifica e appena concluse sarà permesso il rientro degli ospiti precedentemente evacuati. La direzione ha in seguito fatto sapere che «le procedure del caso sono state attivate e sono riuscite perfettamente. Né gli ospiti, né il personale sono stati mai in pericolo». Silvi è un Comune di circa 15 mila abitanti, situato nella provincia di Teramo in Abruzzo. Sede del Comune è la frazione di Silvi Marina.