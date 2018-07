Sulle autostrade italiane tornano i tutor

Sulle autostrade italiane, in previsione dell'esodo vacanziero, tornano in funzione i tutor, ovvero i controlli elettronici della velocità media destinati ad affiancare il piano estivo per la viabilità. Il nuovo sistema si chiama SICVe-PM ed è stato presentato al ministero dell'Interno. L'attivazione, al via dal 27 luglio, interessa in prima battuta 22 tratte ritenute particolarmente significative dalla polizia stradale. Ecco quali sono (leggi anche: Le previsioni del traffico nei weekend di agosto).

LE 22 TRATTE SU CUI I TUTOR TORNANO IN FUNZIONE

Si tratta della Reggio Emilia-Campegine e della Campegine-Parma; Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.

LA SENTENZA CHE AVEVA OBBLIGATO A RIMUOVERE I TUTOR

Il sistema tutor, introdotto nel 2004, è stato attivo fino al 10 aprile 2018 su oltre 2.500 km di autostrada. Poi una sentenza della Corte d'Appello di Roma ha obbligato Autostrade per l'Italia a rimuoverlo, perché il brevetto sarebbe stato copiato ai danni di una piccola azienda della provincia di Firenze, la Craft, con sede a Greve in Chianti. Il sistema non rileva solo lo sforamento dei limiti in un singolo punto della rete, ma anche la velocità media su tratti di una lunghezza compresa tra 10 e 25 km, grazie all'installazione di sensori e portali con telecamere. Il sistema, secondo Autostrade per l'Italia, «ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete autostradale, grazie a una diminuzione del 25% della velocità di picco e del 15% di quella media».