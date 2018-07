Meteo, temperature e città più calde del 28 e 29 luglio

Ondata di caldo record nell'Europa del Nord e in Italia, dove il sito del ministero della Salute indica quattro città da bollino rosso. In Germania è stato raggiunto il picco record di 38 gradi ma i metereologi si aspettano ulteriori aumenti per le prossime ore. Caldo eccezionale anche in Francia, a Parigi c'è l'allerta arancione 'canicule': un giovane sui 20 anni è morto annegato nel Bassin de la Villette, in alcune zone della capitale sono aperti gli spazi comunali dove rinfrescarsi. In Gran Bretagna l'afa ha fatto cadere il muro del rigorosissimo dress code di un esclusivo cricket club che ha consentito agli ospiti di indossare il gilet. La 'concessione' arriva in una giornata in cui Londra tocca quota 34 gradi. E in Grecia al momento risultano ancora persone disperse dopo i disastrosi incendi dei giorni scorsi.