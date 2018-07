Le 10 domande in attesa di risposta sul caso Marchionne

1. La clinica universitaria di Zurigo, dopo settimane di silenzio, esce con un comunicato affermando che Sergio Marchionne era in cura da un anno presso la struttura per una grave malattia. Perché i sanitari non precisano la natura della malattia? La domanda è legittima perché anche la patologia tiroidea di cui soffriva l’ad di Fca e per la quale da tempo assumeva farmaci può essere considerata come grave malattia.



2. Perché, ammesso che Sergio Marchionne fosse in cura alla clinica zurighese per un tumore, si è recato in due occasioni in un noto ospedale milanese dove gli è stato diagnosticato un sarcoma invasivo alla spalla? Non si fidava fino in fondo dei medici svizzeri?



3. Perché, nonostante il parere contrario dei medici milanesi, l’ad di Fca ha optato per l’intervento? E perché i medici svizzeri hanno deciso di procedere nonostante i colleghi italiani lo avessero caldamente sconsigliato?



4. Secondo ricostruzioni non smentite dall’interessato, solo il capo di Fca Europe Alfredo Altavilla sarebbe stato a conoscenza delle reali condizioni del suo capo. Perché non ha avvertito il board e il suo presidente viste le conseguenze che l’occultamento della malattia avrebbero potuto avere sugli obblighi di compliance del gruppo?



5. Corrisponde al vero che il dottor Marchionne, molto provato, avrebbe chiesto al dottor Altavilla di sostituirlo alla cerimonia di consegna della Jeep ai carabinieri di Roma, salvo poi ripensarci e partecipare in prima persona all’evento?