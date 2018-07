Su Malagrotta indagato Cerroni e sequestrati 190 milioni

Il nuovo filone di indagine è legato agli accertamenti svolti dopo la chiusura della discarica. Per gli inquirenti «l'enorme quantità di rifiuti da essa contenuti richiede una attività di gestione volta ad evitare che i prodotti della trasformazione e decomposizioni dei rifiuti si disperdano nell'ambiente circostante inquinandolo. In particolare occorre provvedere alla gestione (emungitura) dei liquidi prodotti dai rifiuti». L'estrazione del percolato ha dei costi per l'impresa che gestisce la discarica ma «secondo quanto risulta dalle indagini svolte dalla Procura tali prescrizioni non sono state rispettate e la E.Giovi srl ha fittiziamente dichiarato di avere compiuto le operazioni di emungitura per evitare di sostenere i rilevanti costi delle operazioni».

I RISCHI PER L'AMBIENTE

Il profitto del reato costituito dai mancati costi, secondo il pm «sarebbe stato dirottato alle società consorzio Colari e Petromarine Italia Srl, appartenenti al medesimo gruppo di società E.Giovi, all'evidente scopo di occultare tali ricavi a chi leggesse il bilancio». Nel provvedimento il giudice per indagini preliminari De Robbio conclude lanciando un allarme sui rischi ambientali. «È evidente che il permanere di questa situazione porterà senza ombra di dubbio all'aggravamento della situazione di illegittimità ed aumenterà esponenzialmente le conseguenze devastanti per l'ambiente circostante la discarica». Chissà se, come esulta la sindaca Raggi su Twitter, l'era Cerroni è veramenet finita.