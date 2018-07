Il prete sorpreso con la bambina: «Pensavo avesse 15 anni»

«Ignoravo l'età, pensavo che avesse qualche anno in più, tipo 14, 15 anni». Così don Paolo Glaentzer, arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una bimba di 10 anni, durante l'interrogatorio del 24 luglio davanti al pm. Il prete ha confessato anche di aver avuto incontri analoghi con la bimba «almeno altre tre volte», specificando poi che era sempre stata la piccola a prendere l'iniziativa. Non andrà in carcere.

Il prete, accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni, è stato sorpreso il 23 luglio mentre si trovava appartato in auto con la piccola in un parcheggio. L'uomo, 70 anni, parroco in una chiesa del fiorentino, resterà agli arresti domiciliari. La circostanza secondo la quale il prete avrebbe ignorato l'età della bambina sarebbe tuttavia smentita, secondo il gip di Prato, Francesco Pallini, dal fatto che Glaentzer ha dichiarato di conoscere la famiglia da molti anni, da quando la bambina era poco più che una neonata. «Ho conosciuto queste persone circa dieci anni fa: andavo una volta al mese a cena a casa loro». L'uomo ha anche affermato di aver aiutato la famiglia, gravata da problematiche sia economiche che sociali, e di aver donato loro circa settemila euro nell'arco di una decina di anni. Glaentzer sconterà i domiciliari nella sua abitazione in una frazione di Bagni di Lucca.