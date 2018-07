L'attentato di via Palestro e le altre stragi di mafia dimenticate

Per quelle stragi verranno condannati i mafiosi, tanti, ma non ancora chi li affiancava, li ispirava, li copriva. Ma forse non esistevano. Nell'estate del 2009 proprio Riina, dall'isolamento dell'ergastolo, schiude alcune rivelazioni sibilline, riattizzando il fuoco delle polemiche e delle domande terrificanti. Ancora qualche mese, e un mafioso pentito, Gaspare Spatuzza, 70 omicidi e «sei o sette stragi», lui ha perso il conto, regala la sua verità, con cui chiama in causa Berlusconi, nientemeno, nella regia delle stragi del 1993. Spatuzza, che dopo un curriculum criminale spaventoso sostiene d'esser stato folgorato sulla via di Damasco, bolla quelle stragi come «una vigliaccateria» e alterna una clamorosa ignoranza generale a sofisticate illuminazioni degne d'un politologo. Per qualcuno è Vangelo, per altri è imboccato dai giudici antiberlusconiani, per altri ancora è solo un colpo di coda della mafia. Insomma, Spatuzza tutti lo manovravano ma nessuno sapeva spiegare esattamente perché. Grande era la confusione sotto il cielo italiano, e la situazione tutt'altro che eccellente, ma molto, molto inquietante. Come sempre.

UNA VIA CRUCIS TERMINATA CON L'OMICIDIO DI DON PUGLISI

Eventi che vale la pena di ripercorrere sia pure in estrema sintesi. Perché non potevano essere casualità, le coincidenze non c'entravano. C'entravano le convergenze, le risposte sia allo Stato, in quel momento letteralmente in ginocchio, che a una Chiesa che i mafiosi sfidano apertamente. Ai primi di maggio Giovanni Paolo II visita la Sicilia occidentale e attacca violentemente la mafia: «Verrà un giorno il regno di Dio!». Ma Cosa Nostra non aspetta il giorno del giudizio, vuole scatenarlo lei e lo fa capire con un rosario di attentati: 14 maggio 1993, bomba in via Fauro, a Roma, 30 feriti; 27 maggio 1993, bomba in via De’ Georgofili, a Firenze, cinque morti, e 35 feriti. Non finisce quello stesso maggio, prima che qualcuno lasci una Lancia Thema imbottita di esplosivo e frammenti di tondino di ferro vicino allo Stadio Olimpico, davanti alla caserma dei Carabinieri, pronta a esplodere alla fine di una partita particolarmente importante. Una strage da oltre 100 vittime che non riesce solo perché una qualche mano, forse di Dio, blocca il telecomando. Poi arriva luglio: 27 luglio ’93, esattamente 25 anni fa, via Palestro, Milano, cinque morti. Il 28, un ordigno sotto il portico della Chiesa del Velabro, a Roma; quella stessa notte, una bomba in Piazza San Giovanni in Laterano; la via crucis si chiude il 15 settembre, quando nel quartiere Brancaccio di Palermo viene abbattuto don Pino Puglisi.

UNA GUERRA IN TEMPO DI PACE

Sul tappeto, sul tavolo ci sono la revisione delle sentenze di condanna, la cancellazione del “maxi”, come tutti, giudici, imputati e giornalisti chiamano il maxi processo, la restituzione dei beni confiscati con la legge Rognoni-La Torre, la cancellazione della legge sui pentiti, l'abolizione del 41 bis, che isola i mafiosi di livello, li taglia fuori dalla catena di comando, favorisce l'emergere dei giovani ambiziosi. Succedeva lo stesso col fenomeno terrorista, i grandi capi chiusi dentro e quasi irrisi dagli emergenti che dicevano: voi riguardatevi, che a fare la rivoluzione ci pensiamo noi. Ma il 41 bis è per i mafiosi, e i mafiosi cominciano a cedere. Non i Riina, si capisce, ma altri che si sono fatti i loro calcoli, sì: anche qualcuno dei corleonesi. C'è anche da ritessere la tela col potere politico, Riina è uno che non guarda in faccia nessuno, che se gli conviene manda a far fuori anche Salvo Lima, luogotenente andreottiano nell'Isola, e platealmente, che tutti vedano, che tutti capiscono. Una strategia di distruzione cieca che non a tutti piace, non a Provenzano, per esempio. E i fili tornano a dipanarsi e tutto si ricoagula, in modo diverso da prima, però uguale. Venticinque anni fa oggi, la strage di via Palestro, a Milano, nel mezzo di una stagione di guerra in tempo di pace: a scriverne, si è già degli storici, chi legge forse pensa a un romanzo lontano, qualcosa di troppo orrendo e troppo inquietante perché sia successo davvero.