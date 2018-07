I numeri del Rapporto zoomafia 2018

Ciò che sorprende sono invece i dati relativi all'abigeato. Ogni anno scompaiono nel nulla circa 150 mila animali, un numero in grado di mettere in ginocchio le aziende agricole colpite dal fenomeno. Il furto di bestiame è solo la punta dell'iceberg dell'attività mafiosa perché a quella fattispecie penale seguono poi altri reati quali il falso materiale, il falso ideologico, la percezione illecita di fondi pubblici, il traffico di farmaci vietati, l'associazione per delinquere, il maltrattamento di animali e la macellazione clandestina, che fanno intuire come non si sia di fronte a semplici ladri di polli ma a società criminali strutturate capaci di dare vita a mercati paralleli e sotterranei nei quali non solo non esiste il controllo del fisco ma anche quello igienico-sanitario.

LE MANI DELLA MAFIA SULL'IPPICA

Ma la presenza nella mafia nel settore è emerge anche da altre fattispecie di reato. Basta vedere i numeri relativi alle corse clandestine e alle illegalità nell’ippica: solo nel 2017 si sono registrati ben 15 interventi delle forze dell’ordine, 6 corse clandestine sono state bloccate e 82 persone denunciate.

Dal 1998 al 2017, in totale, sono state denunciate 3.484 persone, 1.295 cavalli sono stati sequestrati e 122 corse interrotte. Nei passati 12 mesi, i cavalli risultati positivi a qualche sostanza vietata iscritti in tornei ufficiali sono stati 66.

E succede un po' in ogni ippodromo d’Italia: da Albenga a Napoli, da Aversa a Firenze, da Torino a Palermo, passando per Treviso, Montecatini, Milano e Siracusa.

IL TRAFFICO DEI CUCCIOLI DALL'EST

Un altro traffico notoriamente gestito dalle zoomafie riguarda la tratta dei cuccioli dai Paesi dell’Est che, anche nel 2017, si conferma uno dei business più redditizi, capace di coinvolgere e arricchire organizzazioni transazionali. Secondo i dati forniti dagli organi di polizia giudiziaria, tra il 2015 e il 2016 sono stati sequestrati 964 cani e 86 gatti (dal valore complessivo di 717.800 euro) e il traffico coinvolge soprattutto criminali russi, ungheresi, bulgari, serbi, moldavi, ucraini, slovacchi, rumeni e, ovviamente, italiani.