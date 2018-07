Piano spiagge sicure, traffico e caldo: l'estate nel vivo

Mentre l'estate entra nel vivo, il Viminale stanzia 2,5 milioni di euro a 54 comuni rivieraschi per il contrasto all'abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. «Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi», ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha promosso l'iniziativa. Prosegue, intanto, l'esodo con traffico intenso e code lungo le strade delle vacanze (leggi anche: le previsioni del traffico). Mentre è in arrivo un'ondata di caldo: sabato 28 luglio in Sardegna i termometri hanno sfiorato i 40 gradi.

IL VIMINALE STANZIA 2,5 MILIONI PER IL PIANO SPIAGGE SICURE

Lo stanziamento disposto dal Viminale, proveniente dal Fondo unico giustizia, giungerà nelle casse dei Comuni a vocazione turistica che hanno presentato progetti idonei per il piano 'Spiagge sicure 2018': da Riccione a Pietrasanta, da Taormina ad Alghero, da Ischia a Otranto. I progetti - destinatari di un massimo di 50 mila euro l'uno - riguardano principalmente l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, il pagamento degli straordinari, l'acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale dei Comuni per contrastare l'abusivismo commerciale e promuovere campagne di sensibilizzazione.

WEEKEND DA BOLLINO ROSSO SULLE STRADE

Confermato il weekend da bollino rosso per chi viaggia in macchina. Rallentamenti e code si registrano lungo le principali autostrade interessate dagli spostamenti verso le località di vacanza. Al Traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora e 15 minuti. Bollino nero sull'autostrada A22 del Brennero. E sarà così anche domenica mattina.

ONDATA DI CALDO: TEMPERATURE RECORD IN SARDEGNA

Ed arriva anche l'ondata di caldo. Il 28 luglio la stazione meteo dell'Aeronautica militare a Decimomannu in Sardegna, ha visto il termometro fermarsi a 39,4 gradi. In tutto il Medio Campidano le temperature sono oscillate tra i 37 ed i 38 gradi. A Firenze domenica codice arancione per l'afa. Le temperature percepite saliranno a 36 gradi e il Comune invita i più piccoli, gli anziani e i soggetti più fragili ad evitare l'attività fisica all'aperto. Nella prossima settimana ulteriore intensificazione dell'onda di calore al Centro-Nord.

INCIDENTI MORTALI A UDINE E A RIO PUSTERIA

Non sono mancati gli incidenti. Un 21enne, originario del Senegal, ospite di una struttura alberghiera a Nimis (Udine), è morto mentre faceva il bagno nel vicino torrente Cornappo. Il giovane era in compagnia di alcuni connazionali quando, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 10.30, è stato visto annaspare nelle acque gelide. Proprio la temperatura dell'acqua potrebbe essere una delle cause della morte. Un'altoatesina di 74 anni, Katherina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria. La donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone, in località Valles.