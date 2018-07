Terni, ragazzo muore travolto mentre filma col cellulare l'amico

Un 'gioco' in una sera d'estate, sdraiarsi sulla strada per riprendere con il cellulare l'amico che passa con lo scooter, finisce nel dramma: un 17enne è morto e un suo coetaneo, alla guida del ciclomotore, è finito in ospedale per lievi ferite ed è indagato per omicidio colposo. Sono i contorni della tragedia che si è consumata la sera del 27 luglio in un centro della provincia di Terni.



AVREBBE FILMATO L'AMICO SULLO SCOOTER STESO SULLA STRADA

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, non si tratta di un incidente come tanti altri che avvengono sulle strade. Da una prima ricostruzione, la vittima sembrava stesse filmando con il proprio cellulare l'amico che transitava su un rettilineo sul suo scooter. I due, intorno alle 21.30, sono giunti lungo la strada teatro della tragedia in sella allo stesso mezzo, in compagnia di un altro gruppetto di coetanei. Poi il diciassettenne è sceso sembra per riprendere in un video l'amico, sdraiandosi sulla carreggiata. È bastato un attimo - i militari stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica di quanto successo - e il 16enne alla guida del ciclomotore lo avrebbe investito accidentalmente. Un impatto così violento da provocare al ragazzo ferite gravissime, tanto da non dargli scampo. Inutili infatti i soccorsi da parte dell'ambulanza del 118 subito chiamata dai giovani. Ferito in modo lieve anche il 16enne scaraventato in terra dall'urto e trasferito all'ospedale Santa Maria di Terni, in forte stato di choc.

SEQUESTRATO IL MEZZO E LO SMARTPHONE DELLA VITTIMA

È una ricostruzione, quella dell'accaduto, definita «chiara e attendibile» dai carabinieri, anche sulla scorta delle testimonianze fornite dagli altri adolescenti presenti. Ma non è ancora chiaro invece se fosse la prima volta che il gruppo metteva in pratica questo 'gioco' oppure se se fosse già successo altre volte in questo piccolo centro di provincia, ora sconvolto dalla tragedia. Oltre allo scooter, i militari hanno sequestrato anche il cellulare della vittima, consegnato al magistrato Flaminio Monteleone della procura per i minorenni di Perugia, che con ogni probabilità disporrà una perizia per verificare l'esistenza del video. Come atto dovuto è stato aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio colposo a carico del 16enne. Che ora piange la morte di uno dei suoi migliori amici, con il quale recentemente aveva trascorso le vacanze estive e frequentava le attività parrocchiali.