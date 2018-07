Filomena Gallo su disabilità e accessibilità dei trasporti

DOMANDA. Da anni come associazione siete impegnati nella lotta alle barriere architettoniche. Chi si può rivolgere a voi?

RISPOSTA. A noi possono rivolgersi tutti coloro che desiderino segnalare una barriera architettonica sul loro territorio! In passato abbiamo collaborato sia con amministrazioni comunali sia con privati cittadini, anzi, la App No Barriere, che da anni promuoviamo, è proprio dedicata nello specifico a questi due soggetti: vogliamo che cittadini e amministrazioni possano collaborare per rendere migliori le città.

Come funziona la App No Barriere?

Si tratta di uno strumento nato per migliorare l’accessibilità degli spazi urbani, a beneficio dei cittadini disabili, ma non solo. L’obiettivo della app non è solo effettuare una mappatura di tutte le barriere architettoniche esistenti, ma anche, e soprattutto, far sì che le istituzioni locali si attivino per rimuoverle.



In realtà esiste una normativa a riguardo...

La normativa oggi vigente in materia di barriere architettoniche è datata 1986 e, sulla carta, tutte le amministrazioni locali hanno predisposto i cosiddetti Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ndr). Eppure è sotto gli occhi di tutti come, fin troppo spesso, l’accesso a edifici pubblici e privati, ma anche a strade e spazi comuni, sia impossibile per chi ha una disabilità motoria o sensoriale.



Una volta ricevuta la segnalazione come vi muovete?

Alla ricezione l'Associazione Luca Coscioni invia all'utente tutte le istruzioni necessarie per denunciare l'ostacolo alle autorità competenti. Attualmente riceviamo in media più di due segnalazioni al giorno. Con gli ultimi aggiornamenti ora è possibile anche per i Comuni adottare la app sui loro portali e interagire direttamente con gli utenti per risolvere insieme le segnalazioni di barriere senza passare da una diffida: la collaborazione con le amministrazioni locali è centrale per rendere più accessibili gli spazi urbani.

E se le cose non dovessero risolversi con la "collaborazione"?

Alcuni casi si sono risolti con una diffida all'ente preposto che si è mobilitato per abbattere la barriera. Altre situazioni più complesse, che coinvolgono soggetti come Atac o Flixbus, devono essere trattate con percorsi più completi poiché si arriva all'azione processuale presentando tutta una serie di dati a supporto e di testimonianze necessarie a chiarificare la questione. A ogni modo da anni offriamo assistenza legale pro bono, quando possibile, grazie all'impegno di un team di legali che si offrono di dare il loro contributo.