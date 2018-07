Ucciso col veleno Kaos, il cane eroe di Amatrice

Fabiano Ettore ha voluto condividere il proprio dolore per la morte del suo amico a quattro zampe su Facebook. Prima postando la foto di Kaos ormai privo di vita correlata da parole di rabbia e sconforto: «Mi ha tolto la cosa più preziosa» scrive. Non ci sono per ora tracce di chi possa aver voluto avvelenare questo animale, diventato eroe in una delle più grandi tragedie dell’Italia degli ultimi anni». Poi ricordandone il coraggio dimostrato: «Kaos, ne abbiamo viste tante. Abbiamo aiutato tante persone e tante purtroppo non ci siamo riusciti. Hai lavorato giorno e notte, quando è servito non ti sei mai risparmiato. Sei stato un amico fedele abbiamo condiviso e diviso casa».