La lettera di Marco Paolini dopo l'incidente che è costato la vita a una donna

«Mi avete fatto l’onore del conferimento del Pelmo d’Oro alla Cultura Alpina 2018. Mi sono sentito fiero e motivato da questo riconoscimento, ne ho ricavato impulso a continuare a occuparmi della terra dove sono nato e che mi ispira costantemente. Ho sentito questa come un’occasione in più per marcare l’appartenenza a una comunità, quella bellunese, che in tanti modi mi ha fatto negli anni sentire il suo affetto e sostegno», ha iniziato Paolini nella sua missiva. Poi un riferimento proprio alle Dolomiti da lui tanto amate. Il mio carattere somiglia alle Alpi, nel bene e nel male. Le Crode sembrano eterne, poi un giorno un pezzo viene giù di schianto e quel che resta è diverso da prima. Uno di quegli schianti, qualche giorno fa, è successo a me, e niente è più come prima», ha aggiunto. Da qui anche la decisione di non partecipare alla cerimonia di partecipazione.

Paolini ha rinunciato al Pelmo d’Oro

A Paolini era stato assegnato il premio alla Cultura Alpina perché, come si legge nelle motivazioni, «nelle narrazioni della sua “tragedia dell’arte” ha riportato la lingua veneta a eccellenza espressiva. Ha saputo affrontare le tematiche più diverse stimolando alla riflessione». Pochi giorni fa l'attore era a Cavaso del Tomba, sul Montegrappa, con Simone Cristicchi per lo spettacolo in ricordo dei caduti della Prima guerra mondiale. Nessuno sospettava la sua 'diserzione' alla premiazione del Pelmo d'Oro.