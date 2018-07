Terremoto in Indonesia sull'isola di Lombok

Erano le 6.47 ora locale, 00.47 di domenica in Italia, quando un terremoto di magnitudo 6.4 ha fatto tremare l'isola di Lombok, in Indonesia. Il sisma ha colpito a circa 50 chilometri a nord-est della città principale dell'isola, Mataram. Sono almeno 10 le vittime e più di 40 i feriti, tutti causati dal crollo di edifici. La scossa è stata avvertita anche nella non lontana Bali che si trova a circa 100 chilometri dall'epicentro. L'agenzia di Geofisica e meteorologia dell'Indonesia ha dichiarato che almeno 11 scosse di assestamento sono state registrate dopo il terremoto principale. Al momento non è stato diramato alcuna allerta tsunami.