Chi è Daisy Osakue, l'atleta italiana aggredita a Torino

Rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa, nella notte a Moncalieri. Trasportata all'ospedale Oftalmico di Torino, ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell'uovo (leggi le reazioni della politica). Gli aggressori sono ricercati dai carabinieri, secondo cui l'azione non è riconducibile a motivi razziali (sempre più spesso alla base di attacchi). Il veicolo era già stato segnalato per altri lanci di uova contro passanti. «È solo una abrasione. Qualche giorno e dovrei star bene», ha dichiarato l'Azzurra, «ma è chiaro che l'hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore. In quella zona ci sono diverse prostitute, mi avranno scambiate per una di loro. Mi era già capitato di essere vittima di episodi di razzismo, ma solo verbali. Se si passa all'azione, significa che si è superato un altro muro».