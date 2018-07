Previsioni meteo in Italia dal 30 luglio al 5 agosto

RECORD DI CALDO A BOLOGNA, VERONA E FIRENZE

«L'alta pressione porterà prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso in tutta Italia. Le piogge in questa settimana saranno quindi davvero poche», hanno spiegato i meteorologi del Centro Epson Meteo, «limitate per lo più a qualche temporale di calore che nelle ore più calde del giorno potrebbe formarsi soprattutto sull'Appennino meridionale». Anche sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia, dovranno subire l'afa, «ma con valori di temperature e livelli di umidità più contenuti». Le città più calde saranno Bologna, Verona, Firenze con temperature che potrebbero raggiungere o addirittura superare i 37 gradi per almeno 3-4 giorni consecutivi, ma anche Roma, Milano, Bolzano, Cagliari, Piacenza e Perugia con temperature massime intorno ai 36 gradi per più giorni consecutivi.