L'eredità di Rocco Chinnici: da Caponnetto al pool antimafia

Chinnici e altri sono stati spazzati via, ma hanno vinto la loro partita. Anche Caponnetto, «testa pulita» come lo chiamavano i suoi giudici, capo del pool, padre putativo di tutti, ha vinto, anche se veder cadere i suoi figliocci lo segnerà per sempre. Avevano messo in conto, tutti insieme, di dare una bastonata epocale all'Onorata società: ci sono riusciti, anche se il prezzo da pagare è stato infinito. Proprio lui, il più anziano, “il nonno”, è sopravvissuto e, quasi per espiare, tornato a Firenze si dedica ad una pensione massacrante, cento, 150 visite all'anno nelle scuole, per raccontare, per spiegare quello che forse spiegare non si può. Fare il giudice a Palermo! Oltre ogni fiction, tutto quello che puoi pensare è vero. Cinque anni blindato, sepolto vivo con la moglie. Una volta gli chiesero che città fosse Palermo: «Non lo so, non l'ho mai vista», rispose. E non c'era affettazione, lo diceva come la cosa più naturale, più scontata del mondo, come faceva quel giornalista a non capirlo?