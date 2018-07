Asili nido: il ritardo italiano rispetto all'Europa

LE SPESE DELLO STATO PER I NIDI FANTASMA

Eppure, sottolinea il report dell'Uvi, gli stanziamenti negli anni non sono mancati. A partire dal piano straordinario avviato nel 2007, lo Stato ha destinato ai territori regionali circa 1.150 milioni di euro, in media circa 100 milioni l’anno, per sviluppare i servizi destinati alla prima infanzia. Globalmente, tra il piano straordinario e le risorse del Pac (piano azione coesione) del 2011, i finanziamenti ammontano a oltre 950 milioni di euro. Calabria, Campania, Sicilia e Puglia hanno assorbito da sole il 60% dei fondi. Ma non è finita, perché, a questi fondi si aggiungono le risorse comunali: dal 2008 al 2014 i sindaci hanno speso per i servizi zero/tre quasi 8,4 miliardi di euro. Le famiglie hanno contribuito in misura crescente ai costi del servizio: la loro quota è passata dal 17,4 al 20,4% della spesa.

LE DOTAZIONI DELLA BUONA SCUOLA

Otto anni dopo il piano straordinario per colmare il gap che riguarda il settore dell'assistenza dei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni è arrivata la riforma della Buona scuola promossa dal governo Renzi. La norma prevede l'erogazione di altri fondi. Per la precisione, una dotazione di 209 milioni di euro nel 2017, 224 milioni nel 2018 e 239 milioni l’anno a decorrere dal 2019. L’obiettivo prioritario del Piano 2017 era quello di aumentare l’offerta dei servizi, raggiungendo il 75% dei comuni italiani e offrendo il 100% di copertura nella fascia tre/sei e il 33% nella fascia zero/tre. I bambini accolti dovrebbero salire a 343.583, ben 162.421 in più. Oltre a fotografare la situazione pregressa, il rapporto dell'Uvi ha effettuato alcuni studi sulle coperture finanziarie. Per la realizzazione dei 162 mila nuovi posti, stimando il costo medio dell’accoglienza per ogni bambino a circa 8 mila euro annui, le spese di gestione ammonteranno annualmente, a regime, a 2.736 milioni di euro. Ben più di quelli previsti dal passato esecutivo.