Asso 28, la prima nave italiana a riportare i migranti in Libia

Per la prima volta nella grave crisi migratoria del Mediterraneo, una nave italiana ha riportato in Libia profughi soccorsi in mare. Un gommone segnalato il 30 luglio dalla Guardia Costiera italiana con 108 persone a bordo nel Mediterraneo è stato soccorso dalla nave Asso 28, battente bandiera italiana, che ha poi riportato i suoi passeggeri a Tripoli. Si tratterebbe di un vero e proprio respingimento collettivo, il primo in assoluto. Il diritto internazionale prevede che le persone salvate in mare debbano essere portate in un porto sicuro e quelli libici non possono essere considerati tali. Tra i primi a dare la notizia è stato Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, da bordo della Open Arms.